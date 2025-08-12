New York: allunga il passo American Airlines

(Teleborsa) - Rialzo per la più grande compagnia area negli Stati Uniti
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,13%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che American Airlines
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,05%, rispetto a +1,14% dell'indice del basket statunitense
).
Si indebolisce il quadro tecnico di American Airlines
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 11,94 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 12,48. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 11,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)