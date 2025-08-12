Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca d'affari americana, in guadagno del 2,27% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Goldman Sachs rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Goldman Sachs. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 739,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 728,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 720,6.

