New York: giornata depressa per CME Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda operante nel mercato finanziario statunitense, in flessione del 3,32% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di CME Group è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 283,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 271,8. L'equilibrata forza rialzista di CME Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 294,9.

