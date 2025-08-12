New York: in calo CoStar

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale
, che sta segnando un calo del 2,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CoStar
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CoStar
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 92,12 USD. Primo supporto visto a 89,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 88,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)