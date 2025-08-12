Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:05
23.810 +1,20%
Dow Jones 21:05
44.436 +1,05%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: in calo CoStar

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che sta segnando un calo del 2,38%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CoStar, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CoStar, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 92,12 USD. Primo supporto visto a 89,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 88,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
