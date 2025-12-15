Wall Street debole con gli occhi sui dati macro

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,22% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.814 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,34%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,27%).
Gli investitori si stanno muovendo con cautela in attesa di alcuni dati macroeconomici che saranno letti in chiave Fed. In particolare, il report sull'occupazione, domani, e quello sull'inflazione, giovedì 18 dicembre. L'ultimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, la scorsa settimana, ha fatto emergere profonde divisioni tra i responsabili politici in seno alla banca centrale guidata da Jerome Powell, il cui mandato giungerà al termine a maggio.
Il focus degli addetti ai lavori è rivolto anche alle altre banche centrali che si riuniranno questa settimana. Giovedì sarà la volta di Norges Bank e Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, mentre venerdì è attesa la Banca del Giappone.Sanitario
(+0,81%) e beni di consumo secondari
(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori energia
(-1,40%) e informatica
(-0,67%) sono tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Nvidia
(+1,62%), Procter & Gamble
(+1,26%), Johnson & Johnson
(+1,12%) e Verizon Communication
(+0,81%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce
, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.
Vendite su 3M
, che registra un ribasso dell'1,65%.
Pensosa Amazon
, con un calo frazionale dell'1,48%.
Tentenna Apple
, con un modesto ribasso dell'1,19%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, KLA-Tencor
(+3,99%), Tesla Motors
(+3,95%), Lam Research
(+3,58%) e Comcast Corporation
(+3,41%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MicroStrategy Incorporated
, che prosegue le contrattazioni a -7,42%.
Scende CoStar
, con un ribasso del 6,64%.
Crolla Broadcom
, con una flessione del 4,88%.