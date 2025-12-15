Wall Street debole con gli occhi sui dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,22% sul, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 6.814 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,34%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,27%).Gli investitori si stanno muovendo con cautela in attesa di alcuni dati macroeconomici che saranno letti in chiave Fed. In particolare, il report sull'occupazione, domani, e quello sull'inflazione, giovedì 18 dicembre. L'ultimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, la scorsa settimana, ha fatto emergere profonde divisioni tra i responsabili politici in seno alla banca centrale guidata da Jerome Powell, il cui mandato giungerà al termine a maggio.Il focus degli addetti ai lavori è rivolto anche alle altre banche centrali che si riuniranno questa settimana. Giovedì sarà la volta di Norges Bank e Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, mentre venerdì è attesa la Banca del Giappone.(+0,81%) e(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,40%) e(-0,67%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,62%),(+1,26%),(+1,12%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,19%.(+3,99%),(+3,95%),(+3,58%) e(+3,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,42%.Scende, con un ribasso del 6,64%.Crolla, con una flessione del 4,88%.