Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:25
25.127 -0,28%
Dow Jones 20:25
48.381 -0,16%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Wall Street debole con gli occhi sui dati macro

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,22% sul Dow Jones, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 6.814 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,34%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,27%).

Gli investitori si stanno muovendo con cautela in attesa di alcuni dati macroeconomici che saranno letti in chiave Fed. In particolare, il report sull'occupazione, domani, e quello sull'inflazione, giovedì 18 dicembre. L'ultimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, la scorsa settimana, ha fatto emergere profonde divisioni tra i responsabili politici in seno alla banca centrale guidata da Jerome Powell, il cui mandato giungerà al termine a maggio.

Il focus degli addetti ai lavori è rivolto anche alle altre banche centrali che si riuniranno questa settimana. Giovedì sarà la volta di Norges Bank e Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, mentre venerdì è attesa la Banca del Giappone.

Sanitario (+0,81%) e beni di consumo secondari (+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori energia (-1,40%) e informatica (-0,67%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Nvidia (+1,62%), Procter & Gamble (+1,26%), Johnson & Johnson (+1,12%) e Verizon Communication (+0,81%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.

Vendite su 3M, che registra un ribasso dell'1,65%.

Pensosa Amazon, con un calo frazionale dell'1,48%.

Tentenna Apple, con un modesto ribasso dell'1,19%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, KLA-Tencor (+3,99%), Tesla Motors (+3,95%), Lam Research (+3,58%) e Comcast Corporation (+3,41%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su MicroStrategy Incorporated, che prosegue le contrattazioni a -7,42%.

Scende CoStar, con un ribasso del 6,64%.

Crolla Broadcom, con una flessione del 4,88%.
