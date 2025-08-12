Milano 17:35
New York: ingrana la marcia United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la holding di compagnie aeree, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,44%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Airlines Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso United Airlines Holdings rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di United Airlines Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 95,08 USD. Possibile una discesa fino al bottom 92,57. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 97,59.

