Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:06
23.810 +1,21%
Dow Jones 21:06
44.432 +1,04%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: profondo rosso per Celanese

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Celanese
(Teleborsa) - Pressione sul produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che perde terreno, mostrando una discesa del 21,51%.

Lo scenario su base settimanale di Celanese rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Celanese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,22 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,11. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```