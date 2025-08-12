New York: profondo rosso per Celanese

(Teleborsa) - Pressione sul produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che perde terreno, mostrando una discesa del 21,51%.
Lo scenario su base settimanale di Celanese
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Celanese
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,22 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,11. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)