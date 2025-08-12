New York: scambi in forte rialzo per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Grande giornata per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Old Dominion Freight Line
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Old Dominion Freight Line
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 145,1 USD. Prima resistenza a 151,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 141.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)