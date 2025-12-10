New York: scambi in positivo per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Bene la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, con un rialzo del 3,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Old Dominion Freight Line
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,23%, rispetto a +0,11% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Old Dominion Freight Line
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 156,7 USD. Primo supporto visto a 150,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 146,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)