New York: scambi in positivo per Old Dominion Freight Line
(Teleborsa) - Bene la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, con un rialzo del 3,77%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Old Dominion Freight Line mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,23%, rispetto a +0,11% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Old Dominion Freight Line. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 156,7 USD. Primo supporto visto a 150,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 146,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
