Milano 16:35
44.746 +0,64%
Nasdaq 16:35
25.301 +1,12%
Dow Jones 16:35
48.262 +0,65%
Londra 16:35
9.885 +0,48%
Francoforte 16:35
24.291 +0,38%

New York: performance negativa per Old Dominion Freight Line
(Teleborsa) - Rosso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che sta segnando un calo dell'1,85%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Old Dominion Freight Line, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Old Dominion Freight Line classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,7 USD e primo supporto individuato a 153,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 161,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
