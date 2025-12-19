New York: performance negativa per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Rosso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che sta segnando un calo dell'1,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Old Dominion Freight Line
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Old Dominion Freight Line
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,7 USD e primo supporto individuato a 153,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 161,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)