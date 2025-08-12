Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:06
23.810 +1,21%
Dow Jones 21:06
44.432 +1,04%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: scambi negativi per CME Group

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per CME Group
Rosso per l'azienda operante nel mercato finanziario statunitense, che sta segnando un calo del 3,32%.
Condividi
```