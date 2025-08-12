Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:58
23.807 +1,19%
Dow Jones 20:58
44.426 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: scambi negativi per Edwards Lifesciences

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Edwards Lifesciences
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel settore delle valvole cardiache e del monitoraggio emodinamico, che presenta una flessione del 2,52%.

L'andamento di Edwards Lifesciences nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Edwards Lifesciences. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 77,43 USD. Primo supporto visto a 75,57. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 74,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```