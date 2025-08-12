New York: spinge in avanti Dow

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dow
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dow
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Dow
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,16 USD con area di resistenza individuata a quota 22,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)