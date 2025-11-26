Milano 9:55
42.740 +0,10%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:55
9.629 +0,21%
23.518 +0,23%

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Balza in avanti il Dow Jones 30, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,43%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47.565,8, mentre il primo supporto è stimato a 46.205,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48.926.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
