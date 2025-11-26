Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Balza in avanti il Dow Jones 30, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,43%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47.565,8, mentre il primo supporto è stimato a 46.205,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48.926.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)