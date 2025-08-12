Milano
17:35
41.935
+0,85%
Nasdaq
20:58
23.807
+1,19%
Dow Jones
20:58
44.426
+1,02%
Londra
17:35
9.148
+0,20%
Francoforte
17:35
24.025
-0,23%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 21.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: Teradyne sale verso 113,3 USD
New York: Teradyne sale verso 113,3 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
12 agosto 2025 - 20.00
Protagonista la
società che produce i tester di circuiti integrati
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,05%.
Condividi
Leggi anche
New York: Teradyne in forte discesa
Teradyne in discesa a New York
Teradyne, prevale lo scenario rialzista a New York
New York: si muove a passi da gigante Teradyne
Titoli e Indici
Teradyne
+5,86%
Altre notizie
New York: amplia il rialzo Teradyne
New York: Axon Enterprise sale verso 886,4 USD
New York: Leidos Holdings sale verso 173,9 USD
Cambi: euro a 172,113 yen alle 15:41
New York: Fastenal Company sale verso 46,1 USD
New York: TransDigm Group scende verso 1.399,2 USD