Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:58
23.807 +1,19%
Dow Jones 20:58
44.426 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: Teradyne sale verso 113,3 USD

Protagonista la società che produce i tester di circuiti integrati, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,05%.
