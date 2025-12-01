Milano 17:35
New York: Bath & Body Works sale verso 18,82 USD

(Teleborsa) - Protagonista il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bath & Body Works evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bath & Body Works rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Bath & Body Works ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 18,82 Dollari USA. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19,91, mentre il primo supporto è stimato a 17,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
