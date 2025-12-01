New York: Bath & Body Works sale verso 18,82 USD

rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,94%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 18,82 Dollari USA. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19,91, mentre il primo supporto è stimato a 17,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)