Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:09
23.814 +1,22%
Dow Jones 21:09
44.427 +1,03%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia perde lo 0,93%, continuando la seduta a 8.175,29 punti.
Condividi
```