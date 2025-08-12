Piazza Affari: giornata depressa per Reply

(Teleborsa) - Pressione sulla società di consulenza
, che tratta con una perdita dell'1,81%.
L'andamento di Reply
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 123,6 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 126,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 122,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)