Piazza Affari: giornata depressa per Reply

(Teleborsa) - Pressione sulla società di consulenza, che tratta con una perdita dell'1,81%.

L'andamento di Reply nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 123,6 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 126,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 122,4.

