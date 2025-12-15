Milano
17:35
44.117
+1,39%
Nasdaq
20:22
25.120
-0,30%
Dow Jones
20:22
48.362
-0,20%
Londra
17:35
9.751
+1,06%
Francoforte
17:35
24.230
+0,18%
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 20.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 dicembre 2025 - 10.00
Depressa il
comparto del commercio in Italia
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 112.658,84 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: su di giri il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: moderato recupero per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari in rally
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Retail
-0,08%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata fiacca per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: flessione controllata per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Piazza Affari: andamento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: in forte denaro il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto