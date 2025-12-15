Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:22
25.120 -0,30%
Dow Jones 20:22
48.362 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Depressa il comparto del commercio in Italia, che scambia sotto i livelli della vigilia a 112.658,84 punti.
Condividi
```