Piazza Affari: risultato positivo per Reply

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di consulenza, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Reply rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 115,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 116,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 114,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
