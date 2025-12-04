Piazza Affari: risultato positivo per Reply

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di consulenza
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Reply
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 115,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 116,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 114,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)