Piazza Affari: risultato positivo per Reply

società di consulenza

FTSE Italia Mid Cap

Reply

società operante nel settore Telco & Media

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 115,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 116,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 114,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)