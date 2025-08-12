SAP, quotazioni in calo a Francoforte

compagnia software tedesca

SAP

DAX

società tech

(Teleborsa) - Pressione sulla SAP, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Si indebolisce il quadro tecnico della società tech, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 235,6 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 246,2. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 231,4.