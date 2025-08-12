Milano 14:12
SAP, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia software tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.

Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Si indebolisce il quadro tecnico della società tech, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 235,6 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 246,2. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 231,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
