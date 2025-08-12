SAP, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia software tedesca
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.
Lo scenario su base settimanale di SAP
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Si indebolisce il quadro tecnico della società tech
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 235,6 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 246,2. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 231,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)