Milano
14:13
41.761
+0,43%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:13
9.131
+0,01%
Francoforte
14:13
23.975
-0,44%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Si muove in ribasso Nemetschek a Francoforte
Si muove in ribasso Nemetschek a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
12 agosto 2025 - 13.00
In forte ribasso
Nemetschek
, che mostra un -7,08%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: scambi al rialzo per Nemetschek
Si muove in ribasso Nemetschek a Francoforte
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nemetschek
Francoforte: andamento rialzista per Nemetschek
Titoli e Indici
Nemetschek
-7,96%
Altre notizie
Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
New York: Newmont si muove verso il basso
New York: profondo rosso per Newmont
New York: exploit di Newmont
New York: nuovo spunto rialzista per Newmont