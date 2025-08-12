Milano 14:13
41.761 +0,43%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:13
9.131 +0,01%
Francoforte 14:13
23.975 -0,44%

Si muove in ribasso Nemetschek a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Nemetschek a Francoforte
In forte ribasso Nemetschek, che mostra un -7,08%.
Condividi
```