New York: ingrana la marcia Newmont

(Teleborsa) - Ottima performance per la società mineraria
, che scambia in rialzo del 6,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Newmont
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Newmont
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Newmont
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 102 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 96,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 107,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)