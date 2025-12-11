Milano 17:35
New York: ingrana la marcia Newmont

(Teleborsa) - Ottima performance per la società mineraria, che scambia in rialzo del 6,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Newmont evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Newmont rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Newmont è in rafforzamento con area di resistenza vista a 102 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 96,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 107,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
