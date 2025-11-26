Newmont, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per la società mineraria
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Newmont
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,71 USD e primo supporto individuato a 87,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)