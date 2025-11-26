Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:46
25.270 +1,01%
Dow Jones 20:46
47.518 +0,86%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Newmont, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per la società mineraria, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Newmont classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,71 USD e primo supporto individuato a 87,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
