Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Balza in avanti il Dow Jones 30, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,10%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 44.621,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 44.132. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45.111,9.


