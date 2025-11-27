Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta in frazionale rialzo per il Dow Jones 30, che ha terminato gli scambi in aumento a 47.427,1.
Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47.985,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 46.310,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49.660,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)