Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
Seduta trascurata per il Dow Jones 30, che archivia la giornata con un timido -0,09%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48.893,6, mentre il primo supporto è stimato a 47.749,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50.037,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)