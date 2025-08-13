Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Risultato negativo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una flessione dello 0,90%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 31.341,9. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 30.812,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 30.623,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)