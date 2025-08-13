Milano 12:03
42.162 +0,54%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:04
9.156 +0,09%
Francoforte 12:03
24.222 +0,82%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Seduta in ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un decremento dell'1,46%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,32.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
