Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 27/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Bene il Light Sweet Crude Oil, con un rialzo dello 0,93%.

Il quadro di medio periodo del greggio WTI ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 59,46. Primo supporto individuato a 58,35. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 60,58.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
