Crolla a Francoforte Sixt

(Teleborsa) - Ribasso per Sixt, che passa di mano in perdita del 3,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Sixt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Sixt è in rafforzamento con area di resistenza vista a 92,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 96,68.

