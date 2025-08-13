E.ON, primo semestre in crescita. Critica bozza di riforma delle autorità tedesche

E.ON

(Teleborsa) - La società energetica tedescaha incrementato significativamente l'di Gruppo, del 13%, a 5,5 miliardi di euro neldel 2025 (primo semestre 2024: 4,9 miliardi di euro). Questo andamento è stato trainato principalmente da maggiori investimenti e da una migliore performance operativa. Anche l'di Gruppo è aumentato, del 10%, raggiungendo 1,9 miliardi di euro (primo semestre 2024: 1,8 miliardi di euro).E.ON2025, prevedendo un EBITDA rettificato di Gruppo compreso tra 9,6 e 9,8 miliardi di euro e un utile netto rettificato di Gruppo compreso tra 2,85 e 3,05 miliardi di euro. Ciò corrisponde a un utile per azione rettificato compreso tra 1,09 e 1,17 euro."I nostri ingenti investimenti e la costante esecuzione operativa si sono confermati fattori chiave per la crescita dei nostri utili nella prima metà del 2025 - ha commentatodi E.ON - Gli effetti temporanei sui volumi nel nostro business di rete hanno ulteriormente rafforzato questa performance positiva. In questo modo, siamo ben posizionati per rispettare le nostre previsioni e continuare a fornire una crescita sostenibile e creatrice di valore per i nostri azionisti".L'aziendaun totale di 43 miliardi di euro tra il 2024 e il 2028, di cui 35 miliardi di euro nel suo business di rete.E.ON ritiene che le attuali bozze di delibera dell'(BFE) per il quinto periodo di regolamentazione in Germania includano "diversi elementi chiave che potrebbero ostacolare significativamente gli investimenti futuri, rallentando così il ritmo e il progresso della transizione energetica". Tra queste rientrano, nonché modifiche metodologiche al benchmark di efficienza che penalizzano in particolare gli operatori di rete che stanno già investendo in modo significativo. Inoltre, la prevista inclusione dei costi di ridispacciamento nel benchmark di efficienza ha un impatto negativo sugli operatori di rete nelle regioni con un'elevata quota di energie rinnovabili."La transizione energetica richiederà miliardi di capitali privati negli anni a venire, nonché un sistema normativo che consenta questi investimenti - ha affermatodi E.ON - Le attuali bozze di determinazione dell'Agenzia Federale per le Reti (BRE) per il prossimo periodo di regolamentazione sono in contrasto con questo obiettivo. Mentre altri Paesi stanno creando incentivi normativi mirati, la Germania rischia di rimanere indietro. Esortiamo pertanto l'Agenzia Federale per le Reti (BRE) a prendere sul serio le argomentazioni fattuali degli operatori di rete e a facilitare gli investimenti necessari per la transizione energetica, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'accessibilità economica, anziché ostacolarli".