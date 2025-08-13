Milano 12:08
42.169 +0,56%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:08
9.158 +0,11%
Francoforte 12:08
24.232 +0,86%

Francoforte: andamento rialzista per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Zalando
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende calzature e moda online, con una variazione percentuale del 2,61%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23,29 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,75. Il peggioramento di Zalando è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```