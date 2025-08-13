Francoforte: andamento sostenuto per SAP

(Teleborsa) - Bene la compagnia software tedesca
, con un rialzo del 2,05%.
La tendenza ad una settimana di SAP
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della società tech
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 235,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 238,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 233,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)