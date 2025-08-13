Milano 12:09
Francoforte: risultato positivo per Bechtle

(Teleborsa) - Balza in avanti Bechtle, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle rispetto all'indice.


Tecnicamente, Bechtle è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
