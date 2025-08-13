Francoforte: risultato positivo per Bechtle

(Teleborsa) - Balza in avanti Bechtle
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Bechtle
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)