Milano
15:48
42.253
+0,76%
Nasdaq
15:48
23.948
+0,46%
Dow Jones
15:48
44.795
+0,76%
Londra
15:48
9.155
+0,07%
Francoforte
15:48
24.214
+0,79%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 16.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si concentrano le vendite su K+S
Francoforte: si concentrano le vendite su K+S
Migliori e peggiori
,
In breve
13 agosto 2025 - 13.00
Sottotono
Kali und Salz
, che passa di mano con un calo del 2,07%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: netto calo registrato da K+S
Francoforte: andamento rialzista per K+S
Francoforte: scambi al rialzo per K+S
Francoforte: rosso per K+S
Titoli e Indici
K+S
-2,07%
Altre notizie
Francoforte: andamento negativo per K+S
Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S
Francoforte: scambi in positivo per K+S
Francoforte: K+S in forte discesa
Francoforte: si concentrano le vendite su Evotec
Francoforte: si concentrano le vendite su United Internet