Londra: balza in avanti B&M European Value Retail

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,24%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 2,253 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 2,296. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 2,225.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)