Londra: Beazley si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società assicurativa inglese
, che soffre con un calo dell'8,22%.
L'andamento di Beazley
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Beazley
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Beazley
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,583 sterline. Primo supporto a 8,258. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,147.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)