Londra: Beazley si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società assicurativa inglese, che soffre con un calo dell'8,22%.

L'andamento di Beazley nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Beazley. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Beazley evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,583 sterline. Primo supporto a 8,258. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,147.

