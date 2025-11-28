Milano 10:14
43.159 -0,14%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:14
9.705 +0,12%
Francoforte 10:14
23.753 -0,06%

Londra: movimento negativo per Games Workshop

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Games Workshop, con una flessione dell'1,94%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Games Workshop rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Games Workshop è in rafforzamento con area di resistenza vista a 194,7 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 189,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 199,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
