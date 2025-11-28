Londra: movimento negativo per Games Workshop

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Games Workshop
, con una flessione dell'1,94%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Games Workshop
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Games Workshop
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 194,7 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 189,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 199,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)