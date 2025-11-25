Milano 11:32
Londra: giornata negativa in Borsa per Beazley

(Teleborsa) - Ribasso per la società assicurativa inglese, che passa di mano in perdita del 10,06%.

La tendenza ad una settimana di Beazley è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Beazley suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,542 sterline con tetto rappresentato dall'area 7,887. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,348.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
