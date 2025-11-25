Londra: giornata negativa in Borsa per Beazley

(Teleborsa) - Ribasso per la società assicurativa inglese
, che passa di mano in perdita del 10,06%.
La tendenza ad una settimana di Beazley
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Beazley
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,542 sterline con tetto rappresentato dall'area 7,887. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,348.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)