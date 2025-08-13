Madrid: brillante l'andamento di Grifols

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società farmaceutica e chimica spagnola
, che avanza bene del 2,62%.
L'andamento di Grifols
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di medio periodo di Grifols
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,9 Euro con primo supporto visto a 12,51. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)