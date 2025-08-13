Milano
12:10
42.181
+0,59%
Nasdaq
12-ago
23.839
0,00%
Dow Jones
12-ago
44.459
+1,10%
Londra
12:10
9.158
+0,12%
Francoforte
12:10
24.235
+0,88%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 12.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: scambi in positivo per Indra
Madrid: scambi in positivo per Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
13 agosto 2025 - 09.50
Seduta vivace oggi per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: andamento sostenuto per Indra
Madrid: movimento negativo per Indra
Madrid: brillante l'andamento di Indra
Madrid: performance negativa per Indra
Titoli e Indici
Indra Sistemas
+2,13%
Altre notizie
Madrid: performance negativa per Indra
Madrid: scambi in positivo per Indra
Madrid: scambi negativi per Indra
Madrid: scambi in positivo per Indra
Madrid: scambi negativi per Indra
Madrid: rosso per Indra