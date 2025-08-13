Milano 12:10
42.181 +0,59%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:10
9.158 +0,12%
Francoforte 12:10
24.235 +0,88%

Madrid: scambi in positivo per Indra

Madrid: scambi in positivo per Indra
Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.
