Milano 12:10
42.181 +0,59%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:11
9.159 +0,12%
Francoforte 12:10
24.235 +0,88%

Madrid: scambi in positivo per Indra

Migliori e peggiori
Madrid: scambi in positivo per Indra
(Teleborsa) - Avanza la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,74. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```