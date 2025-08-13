Madrid: scambi in positivo per Indra

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,74. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)