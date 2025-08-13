Madrid: scambi in positivo per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

Avanza la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,74. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,52.