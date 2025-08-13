Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:03
23.828 -0,05%
Dow Jones 19:03
44.783 +0,73%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: amplia il rialzo Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda globale di media e intrattenimento, che tratta in rialzo del 6,51%.

La tendenza ad una settimana di Warner Bros Discovery è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Warner Bros Discovery suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,51 USD con tetto rappresentato dall'area 12,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
