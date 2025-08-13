New York: amplia il rialzo Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda globale di media e intrattenimento
, che tratta in rialzo del 6,51%.
La tendenza ad una settimana di Warner Bros Discovery
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Warner Bros Discovery
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,51 USD con tetto rappresentato dall'area 12,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)