Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:03
23.828 -0,05%
Dow Jones 19:03
44.783 +0,73%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: balza in avanti Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Home Depot
Apprezzabile rialzo per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
Condividi
```