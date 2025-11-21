Milano 17:35
New York: balza in avanti Home Depot

(Teleborsa) - Bene il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, con un rialzo del 3,77%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Home Depot, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Home Depot, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 336,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 350,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 327,7.

