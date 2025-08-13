New York: balza in avanti Merck

(Teleborsa) - Scambia in profit la società chimico-farmaceutica
, che lievita del 2,27%.
Il trend di Merck
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Merck
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 83,07 USD. Primo supporto individuato a 80,68. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 85,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)