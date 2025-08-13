New York: in calo Constellation Energy

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore statunitense di energia pulita
, con una flessione del 3,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 359 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 311,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Constellation Energy
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 359.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)