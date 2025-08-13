New York: in calo Constellation Energy

fornitore statunitense di energia pulita

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 3,31%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 359 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 311,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 359.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)