Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:04
23.822 -0,07%
Dow Jones 19:04
44.786 +0,74%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: in calo Constellation Energy

Migliori e peggiori
New York: in calo Constellation Energy
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore statunitense di energia pulita, con una flessione del 3,31%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 359 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 311,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Constellation Energy è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 359.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```