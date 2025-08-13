New York: movimento negativo per DoorDash

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader americano delle consegne di pasti
, che presenta una flessione del 2,20% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo di DoorDash
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 262,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 256,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 268,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)