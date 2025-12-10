New York: in calo DoorDash

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader americano delle consegne di pasti
, che presenta una flessione del 3,57% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DoorDash
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di DoorDash
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 227,5 USD e primo supporto individuato a 217,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 237,5.
