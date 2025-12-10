Milano 17:35
New York: in calo DoorDash
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader americano delle consegne di pasti, che presenta una flessione del 3,57% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DoorDash rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di DoorDash classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 227,5 USD e primo supporto individuato a 217,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 237,5.

